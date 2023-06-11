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Железнодорожное движение в Крыму восстановили после подрыва путей

Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма, где произошел взрыв, восстановлено. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму после инцидента на железнодорожном участке восстановили движение
© Вечерняя Москва

— Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений, — написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв на железнодорожном полотне произошел в Кировском районе 11 июня. Аксенов сообщил, что при подрыве никто не пострадал.

18 мая на перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил Сергей Аксенов. В связи с этим на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено движение транспорта. Для пассажиров тогда запустили дополнительные автобусы.

В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что причиной схода вагонов грузового поезда стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

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