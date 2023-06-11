Молния убила 26-летнюю туристку в Адыгее

Управление Следственного комитета в Республике Адыгея сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели туристки от удара молнии в ходе горного похода. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

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По данным Следственного комитета, жительница Новороссийска отправилась в однодневный горный поход вместе с группой из 38 человек 10 июня.

«Во время похода погодные условия ухудшились, начался дождь с грозой, в районе Абадзешского перевала в одну из участников похода – 26-летнюю женщину ударила молния, в результате чего пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью», — сообщает СК.

Следователи проводят экспертизу на месте происшествия и опрашивают очевидцев.

Ранее МЧС сообщило, что в Башкирии загорелся резервуар с нефтью на нефтесборном пункте «Япрык» из-за возможного попадания молнии.