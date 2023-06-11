В Кировском районе Крыма повреждено железнодорожное полотно
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что в Кировском районе республики было повреждено железнодорожное полотно. Он добавил, что проблема будет устранена в течение 3- часов.
Аксенов уточнил, что на месте работают специалисты экстренных служб и ремонтники.
По его словам, из-за повреждения полотна приостановлено движение поездов. Он добавил, что для пассажиров региональные власти организуют трансфер автобусами.
«Лично держу ситуацию на контроле», - подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма отметил, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Брянской области после подрыва железной дороги было организовано автобусное сообщение на ряде направлений.
Автобусы перевозили пассажиров до тех пор, пока пути не были отремонтированы и железнодорожное сообщение возобновлено.