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В Кировском районе Крыма повреждено железнодорожное полотно

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что в Кировском районе республики было повреждено железнодорожное полотно. Он добавил, что проблема будет устранена в течение 3- часов.

В Кировском районе Крыма повреждено железнодорожное полотно
© РИА Новости

Аксенов уточнил, что на месте работают специалисты экстренных служб и ремонтники.

По его словам, из-за повреждения полотна приостановлено движение поездов. Он добавил, что для пассажиров региональные власти организуют трансфер автобусами.

«Лично держу ситуацию на контроле», - подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма отметил, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Брянской области после подрыва железной дороги было организовано автобусное сообщение на ряде направлений.

Автобусы перевозили пассажиров до тех пор, пока пути не были отремонтированы и железнодорожное сообщение возобновлено.

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