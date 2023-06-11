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Во Львовской области из-за сильных ливней произошло наводнение

Наводнение началось в двух районах Львовской области из-за проливных дождей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Во Львовской области из-за сильных ливней произошло наводнение
© РИА Новости

По его информации, повреждено несколько мостов, подмыты дороги, из опасных районов эвакуированы порядка 100 человек.

"Из-за мощных проливных дождей, которые прошли вчера, и разлива горных рек пострадали два района нашей области - Дрогобычский и Стрыйский", - написал он в Telegram-канале.

В частности, у курортного поселка Сходница Дрогобычского района уровень воды в одноименной реке поднялся на 1,5 м, затоплено около 100 домов и 10 гостиниц, повреждены пять мостов. В поселке прервано газо- и водоснабжение, две трети населенного пункта остались без электричества. Спасатели эвакуировали из зоны подтопления 45 человек, в том числе восемь детей.

В Стрыйском районе подмыто дорожное полотно в двух населенных пунктах. В некоторых местах перекрыто движение. Из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по горному туризму, эвакуировано 60 человек, в том числе 44 ребенка.

Козицкий добавил, что дожди продолжаются, но их интенсивность уменьшилась. На данный момент жертв и пострадавших от паводка нет.

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