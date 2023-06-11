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В Кургане умерла школьница, отравившаяся «Мистером сидром»

В больнице Кургана скончалась одиннадцатиклассница, отравившаяся суррогатным алкоголем, продававшимся под брендом «Мистер Сидр». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Девушка попала в больницу после того, как выпила напиток со вкусом популярного тропического коктейля, содержащий суррогатный спирт.

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Врачи диагностировали у пациентки отравление метиловым спиртом, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Несколько дней школьница находилась в коме и скончалась, не приходя в сознание.

Напомним, что в общей сложности пострадали от продукции под брендом «Мистер Сидр» свыше ста человек. 31 человек скончался.

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