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Землетрясение у побережья японского Хоккайдо ощутили на Курилах

У побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки ощутили и жители Курил, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение у побережья японского Хоккайдо ощутили на Курилах
© ТАСС

Эпицентр землетрясения находился между островами Хоккайдо и Хонсю, а очаг был зафиксирован на глубине 137 километров. Подземные толчки силой три балла ощутили жители курильского острова Шикотан, но угрозы цунами, пострадавших и разрушений нет.

Ране сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Фиджи. Эпицентр располагался в 360 км к северо-востоку от столицы островного государства города Сува.

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