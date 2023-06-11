Землетрясение у побережья японского Хоккайдо ощутили на Курилах

У побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки ощутили и жители Курил, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился между островами Хоккайдо и Хонсю, а очаг был зафиксирован на глубине 137 километров. Подземные толчки силой три балла ощутили жители курильского острова Шикотан, но угрозы цунами, пострадавших и разрушений нет.