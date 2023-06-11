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Пожарные ликвидировали горение на заводе «Ростсельмаш»

Специалисты экстренных служб ликвидировали открытое горение на территории завода «Ростсельмаш». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел на территории промышленной площадки на улице Менжинского, 2. Площадь возгорания составила 80 кв.м.

В пресс-службе отметили, что пожар удалось локализовать в 12:24 мск. В 12:41 горящие покрышки были полностью потушены.

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В операции принимали участие 36 специалистов и 11 единиц спецтехники.

В ЧП никто не пострадал, значительного ущерба для инфраструктуры предприятия также удалось не допустить.

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