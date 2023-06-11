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В МВД Германии подсчитали число совершенных экоактивистами преступлений

В МВД Германии подсчитали, что с начала 2022 года число преступлений, совершенных экоактивистами движения Letzte Generation («Последнее поколение»), привлекающих внимание к проблеме изменения климата, составило 580. Об этом рассказала в интервью немецкой газете Нэнси Фезер.

В МВД Германии подсчитали число совершенных экоактивистами преступлений
© Lenta.ru

По словам министра внутренних дел, за указанный период к уголовной ответственности было привлечено 740 виновников таких правонарушений. Она отметила, что большая часть таких дел была связана с оказанием давления со стороны экоактивистов либо с нанесением ущерба имуществу.

«Мы не приемлем, когда активисты нарушают права других людей. Это совершенно не способствует защите климата», — заявила Фезер.

В мае группа членов организации Letzte Generation в знак протеста забралась внутрь римского фонтана Треви, который считается одной из главных достопримечательностей города. Оказавшись в воде, они вылили в нее углекислоту на растительной основе. Таким образом участники акции хотели привлечь внимание к глобальной проблеме изменения климата.

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