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МЧС локализовало пожар на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону

Возгорание, которое произошло на территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, локализовано. Об этом Ростовской области.

МЧС локализовало пожар на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону
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«Пожар на территории завода "Ростсельмаш" локализован на площади 80 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

ГУ МЧС в Telegram уточнило, что в тушении задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

Информация о пожаре поступила в 12:00 по московскому времени. Уточняется, что на заводе «горят покрышки».

На данный момент информации о пострадавших нет. Угроза распространения огня велика, но причины его возникновения пока не названы. Издание Baza в своем Telegram-канале также опубликовало кадры из Ростова-на-Дону, на которых видно, как с завода поднимается черный столб дыма. Пожару на заводе «Ростсельмаш» присвоен второй ранг.

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