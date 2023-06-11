МЧС локализовало пожар на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону

ГУ МЧС в Telegram уточнило, что в тушении задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

Информация о пожаре поступила в 12:00 по московскому времени. Уточняется, что на заводе «горят покрышки».

На данный момент информации о пострадавших нет. Угроза распространения огня велика, но причины его возникновения пока не названы. Издание Baza в своем Telegram-канале также опубликовало кадры из Ростова-на-Дону, на которых видно, как с завода поднимается черный столб дыма. Пожару на заводе «Ростсельмаш» присвоен второй ранг.