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На «Ростсельмаше» начался пожар

На территории завода «Ростсельмаш» начался пожар. По предварительным данным, загорелись покрышки на площади 80 кв. м. Об этом пишет портал 161.ru.

На кадрах видео, опубликованных в соцсетях очевидцами, видны густые столбы черного дыма.

Источник пояснил, что площадь возгорания составляет 80 кв. м.

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В региональном ГУ МЧС отметили, что в тушении пожара принимают участие 36 специалистов экстренных служб и 11 единиц спецтехники.

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По состоянию на 12:24 мск пожар на территории промышленной площадки локализован, заявили в МЧС.

Данных о причинах пожара и количестве пострадавших пока нет.

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