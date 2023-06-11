В Москве дрифтеры перекрыли Аминьевское шоссе

Группа участников заезда собралась на Аминьевском шоссе накануне днем. Дрифтеры своими машинами перекрыли поток, и остальным водителям пришлось стоять в пробке.

Кадры очевидцев с Аминьевского шоссе были опубликованы в ряде Telegram-каналов и вызвали широкий резонанс. Транспортные власти и ГИБДД пока не прокомментировали это видео.