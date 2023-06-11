В Москве дрифтеры перекрыли Аминьевское шоссе
На западе столицы уличные дрифтеры самовольно перекрыли одну из крупнейших магистралей округа, сообщает телеканал "Москва 24".
Группа участников заезда собралась на Аминьевском шоссе накануне днем. Дрифтеры своими машинами перекрыли поток, и остальным водителям пришлось стоять в пробке.
Кадры очевидцев с Аминьевского шоссе были опубликованы в ряде Telegram-каналов и вызвали широкий резонанс. Транспортные власти и ГИБДД пока не прокомментировали это видео.