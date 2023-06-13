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Российская пенсионерка перевела мошенникам более 14 миллионов рублей

Пенсионерка из Красноярска взяла кредит, продала квартиру и отдала все деньги мошенникам. По предварительным данным, женщина суммарно перевела преступникам 14,3 миллиона рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД России в Telegram-канале.

Пенсионерка перевела мошенникам более 14 миллионов рублей
© globallookpress.com

По информации ведомства, женщине 1948 года рождения позвонили по телефону мошенники и сказали, что с ее счетов пытаются снять деньги и их надо перевести на «безопасный счет». Испугавшись, пенсионерка взяла кредит в банке, сняла свои деньги со счетов и перевела злоумышленникам два миллиона 400 тысяч рублей.

Также мошенники заявили, что ей необходимо обезопасить все имеющиеся дома 5,5 миллиона рублей наличными, а также срочно продать квартиру, потому что ею также пытаются завладеть. Женщина так и сделала, выручив за недвижимость около 6,5 миллиона рублей, которые также перевела преступникам.

В полицию обратился родственник пенсионерки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Следователи выясняют подробности произошедшего.

Ранее мошенники украли 800 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки в Москве. Злоумышленники заявили, что неизвестный мужчина предпринял попытку похитить денежные средства пенсионерки, а потому ей необходимо снять находящиеся на банковском счету деньги и перевести их на «безопасный счет».

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