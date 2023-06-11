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Калужский губернатор сообщил о падении второго беспилотника

Калужские власти сообщили о падении в регионе еще одного беспилотного летательного аппарата - на этот раз в Медынском районе.

Калужский губернатор сообщил о падении второго беспилотника
© Российская Газета

Сегодня ночью в лесном массиве обнаружено место падения предположительно БПЛА, пострадавших и разрушений нет, рассказал глава региона Владислав Шапша.

На месте происшествия работают экстренные оперативные службы.

Ранее калужский губернатор сообщил о падении дрона в Жуковском районе у деревни Стрелковка. В двух дачных домиках выбиты стекла.

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