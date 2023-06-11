Калужский губернатор сообщил о падении второго беспилотника

Калужские власти сообщили о падении в регионе еще одного беспилотного летательного аппарата - на этот раз в Медынском районе.

Сегодня ночью в лесном массиве обнаружено место падения предположительно БПЛА, пострадавших и разрушений нет, рассказал глава региона Владислав Шапша.

На месте происшествия работают экстренные оперативные службы.