В Каховском водохранилище упал уровень воды

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться: по состоянию на 8 утра 11 июня уровень водохранилища в районе Никополя составляет 9,35 метра. За сутки уровень воды снизился больше, чем на метр, сообщает «Укргидроэнерго».

Уровень воды в Днепре в районе Херсона составляет 4,18 метра. За сутки этот показатель снизился на 0,54 метра.

С момента подрыва Каховской ГЭС уровень воды упал более чем на 7 метров. Средний показатель отлива составляет 4-5 сантиметров в час. Впрочем, дальнейшую ситуацию все равно не прогнозируют, поясняя: она требует дальнейшего контроля.