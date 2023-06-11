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В Каховском водохранилище упал уровень воды

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться: по состоянию на 8 утра 11 июня уровень водохранилища в районе Никополя составляет 9,35 метра. За сутки уровень воды снизился больше, чем на метр, сообщает «Укргидроэнерго».

В Каховском водохранилище упал уровень воды
© РИА Новости

Уровень воды в Днепре в районе Херсона составляет 4,18 метра. За сутки этот показатель снизился на 0,54 метра.

С момента подрыва Каховской ГЭС уровень воды упал более чем на 7 метров. Средний показатель отлива составляет 4-5 сантиметров в час. Впрочем, дальнейшую ситуацию все равно не прогнозируют, поясняя: она требует дальнейшего контроля.

Каховская ГЭС: угрозы, что может затопить, последние новости

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в ночь на 6 июня. В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек. В Москве случившееся назвали терактом и обвинили в произошедшем Киев. Украинские власти это отрицают и, в свою очередь, обвиняют Москву.

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