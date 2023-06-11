В России резко выросло число столкновений самолетов с птицами

В России с января по май текущего года число столкновений самолетов с птицами, из-за которых борты получили повреждения, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росавиации.

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На конец мая этого года был зафиксирован 31 подобный инцидент, при этом за аналогичный период в прошлом году их было 17.

Также сообщается, что за первые пять месяцев 2023 года выросло на 7%, до 224 случаев, число сообщений о столкновениях (или угрозе столкновений) самолетов с птицами, не приведших к повреждениям авиатехники.