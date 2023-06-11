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В России резко выросло число столкновений самолетов с птицами

В России с января по май текущего года число столкновений самолетов с птицами, из-за которых борты получили повреждения, выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росавиации.

В России резко выросло число столкновений самолетов с птицами
© Shutterstock

На конец мая этого года был зафиксирован 31 подобный инцидент, при этом за аналогичный период в прошлом году их было 17.

Также сообщается, что за первые пять месяцев 2023 года выросло на 7%, до 224 случаев, число сообщений о столкновениях (или угрозе столкновений) самолетов с птицами, не приведших к повреждениям авиатехники.

Крылатая смерть: почему птицы «сбивают» самолеты

16 апреля Уральская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Superjet 100 95M, который следовал из Тобольска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета после возможного столкновения с птицей. Отмечается, что самолет сел благополучно и был временно отстранен от полетов. Специалисты проводили оценку его технического состояния после инцидента.

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