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В Петербурге неизвестные обстреляли такси из пневматики

В Петербурге полиция Выборгского района устанавливает детали произошедшего ночного обстрела автомобиля такси. О происшествии стало известно, когда в дежурную часть позвонил водитель транспортного средства.

В Петербурге неизвестные обстреляли такси из пневматики
© ЧП Столица

Мужчина рассказал полицейским, что у дома 19 по проспекту Культуры в его машину стреляли неизвестные. Инцидент произошёл 10 июня в 00:23. Сотрудники правоохранительных органов сразу приехали на место и нашли на автомобиле явные повреждения, а также были выбиты окна.

Стражи правопорядка сейчас проводят проверку, идут оперативно-разыскные мероприятия. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее «ЧП. Столица» сообщала, что директора компании «Монолита» в упор застрелил киллер, подбежав к нему на одной из стройплощадок Северной столицы.

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