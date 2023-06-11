В Петербурге неизвестные обстреляли такси из пневматики
В Петербурге полиция Выборгского района устанавливает детали произошедшего ночного обстрела автомобиля такси. О происшествии стало известно, когда в дежурную часть позвонил водитель транспортного средства.
Мужчина рассказал полицейским, что у дома 19 по проспекту Культуры в его машину стреляли неизвестные. Инцидент произошёл 10 июня в 00:23. Сотрудники правоохранительных органов сразу приехали на место и нашли на автомобиле явные повреждения, а также были выбиты окна.
Стражи правопорядка сейчас проводят проверку, идут оперативно-разыскные мероприятия. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее «ЧП. Столица» сообщала, что директора компании «Монолита» в упор застрелил киллер, подбежав к нему на одной из стройплощадок Северной столицы.