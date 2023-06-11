В Петербурге неизвестные обстреляли такси из пневматики

В Петербурге полиция Выборгского района устанавливает детали произошедшего ночного обстрела автомобиля такси. О происшествии стало известно, когда в дежурную часть позвонил водитель транспортного средства.

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Мужчина рассказал полицейским, что у дома 19 по проспекту Культуры в его машину стреляли неизвестные. Инцидент произошёл 10 июня в 00:23. Сотрудники правоохранительных органов сразу приехали на место и нашли на автомобиле явные повреждения, а также были выбиты окна.