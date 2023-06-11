Полиция нашла на обочине сгоревшую машину с трупом в салоне

Под Новосибирском полиция нашла у озера автомобиль со сгоревшим 19-летним водителем
Юноша сгорел в собственном автомобиле под Новосибирском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.
"В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 10 июня 2023 года на обочине дороги вдоль озера Чаны около села Квашнино в салоне сгоревшей автомашины обнаружено тело 19-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что юноша уехал в начале первого ночи с места отдыха. После обнаружения тела был произведен его осмотр. Внешних повреждений, кроме следов огня, на теле обнаружить не удалось. Местная прокуратура проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске несколько человек устроили драку на проезжей части, заблокировав движение транспорта.
Газета.Ru: главные новости