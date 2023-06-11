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Под Новосибирском полиция нашла у озера автомобиль со сгоревшим 19-летним водителем

Юноша сгорел в собственном автомобиле под Новосибирском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Полиция нашла на обочине сгоревшую машину с трупом в салоне
© су ск по Новосибирской области

"В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 10 июня 2023 года на обочине дороги вдоль озера Чаны около села Квашнино в салоне сгоревшей автомашины обнаружено тело 19-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что юноша уехал в начале первого ночи с места отдыха. После обнаружения тела был произведен его осмотр. Внешних повреждений, кроме следов огня, на теле обнаружить не удалось. Местная прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске несколько человек устроили драку на проезжей части, заблокировав движение транспорта.

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