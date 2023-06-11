Пассажирский автобус выгорел дотла в Кашире
Автобус сгорел дотла на развязке трассы М-6 в городском округе Кашира, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Очевидец опубликовал видео с места ЧП, на котором видно, как на трассе дымится остов автобуса, а рядом на обочине стоят пассажиры.
На месте находятся пожарные.
Причина произошедшего неизвестна, подробности уточняются.
Несколько дней назад в Иркутской области сгорел пассажирский автобус. Уточнялось, что автобус загорелся во время движения по федеральной дороге, когда в салоне находились 47 человек.
1 июня стало известно, что на стоянке в подмосковном Ногинске сгорели 20 автобусов и 15 микроавтобусов.
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