Пассажирский автобус выгорел дотла в Кашире

Автобус сгорел дотла на развязке трассы М-6 в городском округе Кашира, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Очевидец опубликовал видео с места ЧП, на котором видно, как на трассе дымится остов автобуса, а рядом на обочине стоят пассажиры.

На месте находятся пожарные.

Причина произошедшего неизвестна, подробности уточняются.

Несколько дней назад в Иркутской области сгорел пассажирский автобус. Уточнялось, что автобус загорелся во время движения по федеральной дороге, когда в салоне находились 47 человек.