Опубликованы фото упавшего в Калужской области беспилотника

Издание Baza в Telegram-канале опубликовало фотографии беспилотника, упавшего утром в воскресенье, 11 июня, в лесном массиве Медынского района Калужской области.

По предварительным данным, он упал около 4:30. Житель деревни Каляево рассказал, что слышал громкий звук как при движении мопеда, а спустя несколько секунд — взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

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О падении беспилотника в Медынском районе сообщал ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша. До этого он сообщил о падении беспилотника в районе деревни Стрелковка в Жуковском районе.