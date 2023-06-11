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Опубликованы фото упавшего в Калужской области беспилотника

Издание Baza в Telegram-канале опубликовало фотографии беспилотника, упавшего утром в воскресенье, 11 июня, в лесном массиве Медынского района Калужской области.

Опубликованы фото упавшего в Калужской области беспилотника
© РИА Новости

По предварительным данным, он упал около 4:30. Житель деревни Каляево рассказал, что слышал громкий звук как при движении мопеда, а спустя несколько секунд — взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

t.me/bazabazon/18478

О падении беспилотника в Медынском районе сообщал ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша. До этого он сообщил о падении беспилотника в районе деревни Стрелковка в Жуковском районе.

В Калужской области упал беспилотник

Позже глава региона уточнил, что никто не пострадал, незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла.

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