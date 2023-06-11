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Склад деревообрабатывающего цеха загорелся в Хабаровске

Пожар произошел на складе деревообрабатывающего цеха в Хабаровске. Огонь распространился на площади 350 квадратных метров. О происшествии рассказывает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в своем официальном телеграм-канале.

Склад деревообрабатывающего цеха загорелся в Хабаровске
© телеграм-канал "ГУ МЧС России по Хабаровскому краю"

Как уточняют спасатели, загорелся склад на улице Горького, дом №57Б.

"К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу. По прибытии установлено, что горят пиломатериалы в складском помещении на площади 350 квадратных метров", – говорится в публикации.

Пожар удалось локализовать в 11:58 по хабаровскому времени. Полностью справиться с огнем получилось к 12:14.

Ранее сообщалось, что на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим" загорелись емкости для хранения жидкостей. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В Минздраве Башкирии сообщили об одном пострадавшем в результате происшествия. Пациент был доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии. Позднее огнеборцы потушили пожар.

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