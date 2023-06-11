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В Свердловской области произошло четыре лесных пожара

В Свердловской области 10 июня из-за ударов молний произошло четыре лесных пожара на площади 1167,5 гектара. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент информполитики региона (ДИП).

В Свердловской области произошло четыре лесных пожара
© РИА Новости

По информации ведомства, на месте работают более 100 спасателей. Привлечено свыше 50 единиц спецтехники.

По состоянию на 22 мая площадь лесных пожаров достигла 863 тысячи гектаров, в то время как в аналогичный период 2022 года показатель составлял 557 тысячи гектаров. При этом количество очагов огня в лесах снизилось с 5,2 тысячи до 4,2 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Свердловской, Курганской, Тюменской областях лесные пожары повредили больше шести тысяч строений, в том числе более 800 жилых домов.

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