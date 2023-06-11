Землетрясение произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья Камчатки
В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Согласно данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 123 км от поселка Усть-Камчатска, где проживают порядка 3,5 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 518.5 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.
По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.
Ранее сейсмологи зарегистрировали у берегов Фиджи близ острова Тонгатапу землетрясение магнитудой 4,5. До этого государственное геологическое бюро Австралии заявило, что на австралийском острове Маккуори произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным бюро, эпицентр землетрясения находился в 420 километрах к югу от восточного побережья острова. На нем находится субарктическая станция Маккуори-Айленд.