Землетрясение произошло у побережья Камчатки

В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Согласно данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 123 км от поселка Усть-Камчатска, где проживают порядка 3,5 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 518.5 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.

По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.