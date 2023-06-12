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Пожар потушили в гостинице на северо-востоке Москвы

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС в гостинице на северо-востоке столицы. Об этом в понедельник, 12 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Пожар потушили в гостинице на северо-востоке Москвы
© АГН Москва

Гостиница расположена на проспекте Мира, 102, корпус 2.

Возгорание произошло в гостинице ночью в воскресенье, 11 июня. Загорелись потолочные перекрытия в номере. Из здания эвакуировали около 50 человек. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Крупный пожар площадью 600 квадратных метров, который произошел в ночь на 11 июня, в автосервисе на Люблинской улице уничтожил 15 автомобилей. Происшествие стоит на учете в Люблинской межрайонной прокуратуре. По результатам проверки будут выяснены причины и виновные в возгорании.

Другой пожар произошел 10 июня на улице Молдагуловой. Огонь распространился в одной из квартир жилого дома. Один человек погиб. Возгорание произошло по адресу улица Молдагуловой, дом 16, корпус 2. Оно случилось на девятом этаже, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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