В Стокгольме произошла стрельба, 15-летний мальчик погиб и еще три человека пострадали. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.
По информации агентства, на площади на юге Стокгольма вечером 10 июня произошла стрельба. Подросток скончался от полученных ранений, пострадавших госпитализировали.
"Человек, погибший на месте происшествия, - 15-летний мальчик", - сказала пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг.
Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что житель Ростова-на-Дону в результате конфликта с другим постояльцем отеля в Анапе устроил стрельбу. По информации полицейских, инцидент произошел 10 июня около 01:00 в отеле "Мореми". Уточняется, что конфликт случился между жителем Ростова-На-Дону 1985 года рождения и краснодарцем 1996 года рождения. Также в ведомстве добавили, что стрелявший задержан, а пострадавшему оказана медицинская помощь.