$82.64+0.5589.01+0.97

В Стокгольме произошла стрельба

В Стокгольме произошла стрельба, 15-летний мальчик погиб и еще три человека пострадали. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

В Стокгольме произошла стрельба
© РИА Новости

По информации агентства, на площади на юге Стокгольма вечером 10 июня произошла стрельба. Подросток скончался от полученных ранений, пострадавших госпитализировали.

"Человек, погибший на месте происшествия, - 15-летний мальчик", - сказала пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг.

Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что житель Ростова-на-Дону в результате конфликта с другим постояльцем отеля в Анапе устроил стрельбу. По информации полицейских, инцидент произошел 10 июня около 01:00 в отеле "Мореми". Уточняется, что конфликт случился между жителем Ростова-На-Дону 1985 года рождения и краснодарцем 1996 года рождения. Также в ведомстве добавили, что стрелявший задержан, а пострадавшему оказана медицинская помощь.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители