В Стокгольме произошла стрельба, 15-летний мальчик погиб и еще три человека пострадали. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что житель Ростова-на-Дону в результате конфликта с другим постояльцем отеля в Анапе устроил стрельбу. По информации полицейских, инцидент произошел 10 июня около 01:00 в отеле "Мореми". Уточняется, что конфликт случился между жителем Ростова-На-Дону 1985 года рождения и краснодарцем 1996 года рождения. Также в ведомстве добавили, что стрелявший задержан, а пострадавшему оказана медицинская помощь.