$82.64+0.5589.01+0.97

В Карачаево-Черкесии перевернулся рафт с 11 туристами

Туристка погибла в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР) после того, как во время спуска по горной реке перевернулся рафт. Об этом журналистам в субботу сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Карачаево-Черкесии перевернулся рафт с 11 туристами
© РИА Новости

"На рафте находились 11 человек, включая инструктора. На момент прибытия спасателей на место происшествия 9 человек самостоятельно выбрались на берег, 2 человека были извлечены очевидцами, один из которых госпитализирован в Зеленчукскую ЦРБ. Девушка 1993 года рождения погибла", - говорится в сообщении.

Информация о том, что в поселке Архыз Зеленчукского района перевернулся рафт, поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России в 19:40 в субботу. На место отправились 16 спасателей, было привлечено 7 единиц техники.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители