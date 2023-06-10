Из-за дождей в Пакистане погибли более 20 человек

Из-за сильных дождей в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 25 человек, 145 – пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Dawn.

"По меньшей мере 25 человек погибли и 145 получили ранения в результате <...> проливных дождей в субботу в городах Карак, <...> Дера-Исмаил-Хан и Лакки-Марват провинции Хайбер-Пахтунхва", – сказано в сообщении.

По информации газеты, также были частично повреждены 69 домов. Ведутся спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на севере Италии, которое было вызвано ливнями, погибли 11 человек. Кроме того, пострадали свыше 40 населенных пунктов, перекрыто 250 дорог. Около 30 тысяч человек пришлось эвакуировать.