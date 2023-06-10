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Возлюбленный с сайта знакомств украл у москвички более чем 230 тысяч рублей

Мужчина обокрал свою возлюбленную, с которой познакомился на сайте знакомств, ущерб. Об этом в субботу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Возлюбленный с сайта знакомств украл у москвички более 230 тыс. рублей
© Вечерняя Москва

По данным следствия, 21-летний уроженец Средней Азии подружился на сайте знакомств с 24-летней москвичкой. Несколько раз они встретились в квартире девушки на улице Инессы Арманд.

В одно из таких свиданий девушка покинула квартиру, а своего знакомого из интернета попросила закрыть квартиру. Она запретила входить ему в комнаты, но это не остановило мужчину.

Осмотревшись, обвиняемый нашел ценные вещи, которые захотел забрать себе. Он сложил в пакет косметику, духи, технику и ювелирные изделия. С добычей мужчина отправился к себе домой.

Ущерб от его действий составил более чем 230 тысяч рублей. Мужчине предъявили обвинение в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Другой инцидент с неудачным знакомством в интернете произошел с 38-летним мужчиной. Он рассчитывал на интимную близость с девушкой, а вместо этого лишился 35 тысяч рублей.

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