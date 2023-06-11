$82.64+0.5589.01+0.97

В Белгородской области остановили движение пригородных поездов из-за ЧП

Движение электричек и пригородных поездов в Белгородской области остановлено после схода с рельсов 15 грузовых вагонов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области остановили движение пригородных поездов из-за ЧП
© Lenta.ru

ЧП произошло вечером 10 июня рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. По информации главы региона, пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас следственные органы на месте происшествия разбираются в его причинах.

1 мая глава губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железной дороги. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельсов в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители