В Белгородской области остановили движение пригородных поездов из-за ЧП

Движение электричек и пригородных поездов в Белгородской области остановлено после схода с рельсов 15 грузовых вагонов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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ЧП произошло вечером 10 июня рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. По информации главы региона, пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас следственные органы на месте происшествия разбираются в его причинах.

1 мая глава губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железной дороги. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельсов в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.