Еще один человек умер от суррогатного алкоголя в Нижегородской области
Третий человек, отравившийся суррогатным алкоголем, умер в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора области Давид Мелик-Гусейнов.
Он рассказал, что врачи несколько дней боролись за жизнь пациента, но после отравления метанолом у него началась полиорганная недостаточность.
«Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались 3 человека», - написал в Telegram-канале Мелик-Гусейнов.
Сейчас в реанимации остается один пострадавший в крайне тяжелом состоянии.
Всего в России от суррогатного сидра умерли 30 человек.
Больше всего жертв оказалось в Ульяновской области, где суррогатом отравилось более 40 человек, из которых 20 скончались.
Отравления были также зафиксированы в Нижегородской и Самарской областях, в республике Удмуртия и Пензе.
Ранее министр здравоохранения Михил Мурашко прокомментировал массовое отравление россиян сидром, в котором оказался метанол – опасный яд.