Еще один человек умер от суррогатного алкоголя в Нижегородской области

Третий человек, отравившийся суррогатным алкоголем, умер в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора области Давид Мелик-Гусейнов.

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Он рассказал, что врачи несколько дней боролись за жизнь пациента, но после отравления метанолом у него началась полиорганная недостаточность.

«Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались 3 человека», - написал в Telegram-канале Мелик-Гусейнов.

Сейчас в реанимации остается один пострадавший в крайне тяжелом состоянии.

Всего в России от суррогатного сидра умерли 30 человек.

Больше всего жертв оказалось в Ульяновской области, где суррогатом отравилось более 40 человек, из которых 20 скончались.

Отравления были также зафиксированы в Нижегородской и Самарской областях, в республике Удмуртия и Пензе.