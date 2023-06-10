Вода почти полностью ушла из Новой Каховки

Вода, которая подтопила Новую Каховку из-за разрушения ГЭС, практически полностью ушла из города, сказал мэр Владимир Леонтьев.

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"Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Как написал в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, Министерство здравоохранения России направило в регион специалистов для оказания медицинской помощи людям, пострадавшим от наводнения.

"Среди прибывших - один из заместителей министра, входящий в созданный по поручению президента оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - уточнил он.

Также Сальдо напомнил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал об отправке в регион партии лекарственных препаратов, в том числе вакцины от гепатита А.