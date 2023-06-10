Трибуны со зрителями рухнули в цирке-шапито в Ленобласти

Трибуны цирка-шапито «Малибу» рухнули в самом начале представления. По предварительным данным, находившиеся на них зрители получили легкие травмы, пишет портал 47news.

По данным портала, инцидент произошел в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области в субботу, 10 июня.

В шатре, в котором проходило представление, находилось свыше ста зрителей.

Очевидцы уточнили, что в самом начале представления половина трибун обрушилась. Предположительно потому, что были «ненадежно закреплены».

Жительница поселка, побывавшая на представлении, рассказала, что ее маленькая дочка и другие дети получили сильные стресс. Он отметила, что сидения не были рассчитаны на большую нагрузку, начали трещать еще до начала выступления артистов.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Они осматривают место инцидента.