Резервуар с нефтью загорелся в Башкирии
Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте «Япрык» в Башкирии. В региональном МЧС считают, что в цистерну могла ударить молния.
Инцидент произошел в субботу в Туймазинском районе. Пожару присвоили повышенный ранг, тушить его приехали 28 человек и 11 машин.
К 16.00 (мск) открытое горение было ликвидировано. Началась проливка и охлаждение конструкций резервуара
«Причина пожара устанавливается, по одной из версий возгорание могло произойти из-за попадания молнии», - сказано в Telegram-канале МЧС Башкирии.
Пострадавших не было.
Ранее сообщалось, что в США молния ударила в нефтебазу, из-за серьезного пожара эвакуировали местных жителей.
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