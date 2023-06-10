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Резервуар с нефтью загорелся в Башкирии

Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте «Япрык» в Башкирии. В региональном МЧС считают, что в цистерну могла ударить молния.

Резервуар с нефтью загорелся в Башкирии
© РИА Новости

Инцидент произошел в субботу в Туймазинском районе. Пожару присвоили повышенный ранг, тушить его приехали 28 человек и 11 машин.

К 16.00 (мск) открытое горение было ликвидировано. Началась проливка и охлаждение конструкций резервуара

«Причина пожара устанавливается, по одной из версий возгорание могло произойти из-за попадания молнии», - сказано в Telegram-канале МЧС Башкирии.

Пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что в США молния ударила в нефтебазу, из-за серьезного пожара эвакуировали местных жителей.

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