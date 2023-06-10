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Боевики атаковали отель в Сомали, есть жертвы

В результате атаки боевиков на прибрежный отель в столице Сомали Могадишо погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает SNTV.

Боевики атаковали отель в Сомали, есть жертвы
© Газета.Ru

Среди погибших — шесть гражданских лиц и трое сотрудников сил безопасности. Отмечается, что были убиты семеро напавших на отель. Уточняется, что спасены были 84 человека.

Ранее сообщалось, что на юге Сомали сдетонировал неразорвавшийся снаряд, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек, еще 53 пострадали. Инцидент произошел в деревне Мурале, расположенной в регионе Нижняя Шабелле. По информации агентства, большинство погибших — дети.

До этого сообщалось, что в сомалийском городе Махас, расположенном в центральной части страны, примерно в 300 км к северу от столицы страны Могадишо, при взрыве двух заминированных автомобилей погибли 15 человек. Ответственность за произошедшее власти возложили на местную террористическую группировку.

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