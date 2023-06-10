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Военкомат задержал участников украинской группы перед концертом в Одессе

Сотрудники военкомата задержали участников украинской группы Janket на вокзале Одессы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Военкомат задержал участников украинской группы перед концертом в Одессе
© Lenta.ru

По данным портала, музыканты прибыли в город, чтобы дать благотворительный концерт в городском клубе More Music Club 9 июня. Часть собранных с выступления средств артисты планировали передать Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Участники группы поведали, что у них забрали телефоны и отправили на медицинскую комиссию. Позже от работников военкомата исполнители узнали, что их транспортируют в десантно-штурмовые войска в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что концерт солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки отменили в Швейцарии.

«В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы — нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине — сказали, что я националист и фашист», — рассказал Скрипка.

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