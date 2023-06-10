$82.64+0.5589.01+0.97

Многоэтажный дом из Херсона обнаружили у берегов Одессы

Из Херсона после разрушения Каховской гидроэлектростанции к Одессе приплыл дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

На опубликованных кадрах видно, как недалеко от берега украинского города на волнах качается трехэтажное сооружение.

Ранее сообщалось, что пес выжил в результате разрушения Каховской ГЭС и затопления близлежащих территорий в Херсонской области, он забрался на доску и проплыл 140 километров по Днепру до Одессы.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.

В Херсоне затопило храм УПЦ

Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена. Рассматривается в том числе версия о том, что к обрушению привели старые повреждения на ГЭС.

2
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители