Из Херсона после разрушения Каховской гидроэлектростанции к Одессе приплыл дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

На опубликованных кадрах видно, как недалеко от берега украинского города на волнах качается трехэтажное сооружение.

Ранее сообщалось, что пес выжил в результате разрушения Каховской ГЭС и затопления близлежащих территорий в Херсонской области, он забрался на доску и проплыл 140 километров по Днепру до Одессы.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.