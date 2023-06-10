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Mash сообщил о взрыве в Махачкале

Взрыв во время изготовления самодельного взрывного устройства произошел в Махачкале 10 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

СМИ сообщили о взрыве в Махачкале
© Газета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Мирзоева. Двое человек, по предварительным данным, использовали селитру и ацетон для изготовления бомбы. Взрыв прогремел в результате действия химической реакции. Злоумышленники сбежали с места преступления.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили реактивы, устройства для изменения голоса, микросхемы, батарейки. От взрыва осыпалась штукатурка и вылетели стекла в квартире, никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что диверсанты заложили самодельное взрывное устройство под линию электропередачи в Саратове.

В начале июня сообщалось, что предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили рядом с Международным шоссе недалеко от московского аэропорта Шереметьево.

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