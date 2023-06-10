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NOS: серьезный пожар начался на предприятии в Нидерландах

Крупный пожар начался в промышленной зоне в городе Тер-Аар на западе Нидерландов, возгорание получилось взять под контроль. Об этом заявили в Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS).

В нидерландском городе в промышленной зоне произошел сильный пожар
© Газета.Ru

Возгорание произошло на предприятии по производству пластика в промышленной зоне в Тер-Ааре в бизнес-парке.

Вскоре огонь охватил соседние предприятия.

Подтверждено, что сначала загорелся мебельный магазин. При этом в ходе пожара можно было услышать взрывы, это были газовые баллоны.

Никаких «тревожных концентраций веществ» в воздухе не выявлено, пострадавших нет, обратили внимание в NOS.

В настоящий момент спасатели Тер-Аара продолжают тушение пожара на промзоне, добиваясь ликвидации возгорания.

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