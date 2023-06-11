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В Москве при пожаре в автосервисе сгорели около 15 машин

Порядка 15 автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

В Москве при пожаре в автосервисе сгорели около 15 машин
© ТАСС

"В результате пожара уничтожено и повреждено порядка 15 автомобилей. На контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

В ночь на воскресенье на Люблинской улице, 64 строение 1, произошел пожар в автосервисе. Первоначальная площадь возгорания составляла 500 кв. метров. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить переход огня на рядом расположенный склад. Пожар был локализован и потушен на площади 600 кв. метров. Пострадавших нет.

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