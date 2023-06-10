Крупный пожар произошел в пригороде Парижа
В пригороде Парижа загорелся склад со скутерами и аккумуляторами. Для тушения масштабного пожара понадобилось 55 машин и 200 пожарных, сообщает издание 20minutes.
Накануне, около 8 вечера загорелся склад в Бобиньи (северо-восточный пригород Парижа). По данным префектуры Сена-Сен-Дени, на тушение прибыли 200 пожарных и 55 машин. На складе находится текстиль, скутеры (самокаты) и аккумуляторы.
Издание сообщает, что черные клуба дыма были видны над всем Парижем. Жителям в районе улицы Бернар рекомендовали закрыть окна.
Известно, что на 23:00 пятницы никто не пострадал. Данных на утро субботы пока нет. Отмечается, что сейчас пожар локализован, спасатели продолжают работу на месте ЧП.
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