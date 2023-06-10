Не менее пяти человек находятся под завалами после взрыва на ракетной фабрике в Анкаре. Об этом со ссылкой на источник в спасательных службах сообщает ТАСС.
В настоящее время ведутся работы по вызволению людей из-под завалов.
Ранее агентство Ihlas сообщало, что несколько человек погибли в результате взрыва и пожара на заводе по производству ракет и боезарядов недалеко от Анкары.
Уточнялось, что на место инцидента выехали пожарные и медики. Взрыв произошел в производственном цехе.
В феврале сообщалось, что у ног министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа во время общения с медиками в зоне землетрясения произошел взрыв
До этого агентство İhlas передавало, что на юго-востоке Турции в провинции Хатай после мощного землетрясения в провинции Кахраманмараш произошел взрыв на газопроводе.