$82.64+0.5589.01+0.97

ТАСС: пять человек находятся под завалами после взрыва на ракетной фабрике в Анкаре

Не менее пяти человек находятся под завалами после взрыва на ракетной фабрике в Анкаре. Об этом со ссылкой на источник в спасательных службах сообщает ТАСС.

В настоящее время ведутся работы по вызволению людей из-под завалов.

Ранее агентство Ihlas сообщало, что несколько человек погибли в результате взрыва и пожара на заводе по производству ракет и боезарядов недалеко от Анкары.

Уточнялось, что на место инцидента выехали пожарные и медики. Взрыв произошел в производственном цехе.

В феврале сообщалось, что у ног министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа во время общения с медиками в зоне землетрясения произошел взрыв

Взрыв прогремел в Анкаре на заводе по производству ракет

До этого агентство İhlas передавало, что на юго-востоке Турции в провинции Хатай после мощного землетрясения в провинции Кахраманмараш произошел взрыв на газопроводе.

5
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители