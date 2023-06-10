Не менее пяти человек находятся под завалами после взрыва на ракетной фабрике в Анкаре. Об этом со ссылкой на источник в спасательных службах сообщает ТАСС.

В настоящее время ведутся работы по вызволению людей из-под завалов.

Ранее агентство Ihlas сообщало, что несколько человек погибли в результате взрыва и пожара на заводе по производству ракет и боезарядов недалеко от Анкары.

Уточнялось, что на место инцидента выехали пожарные и медики. Взрыв произошел в производственном цехе.

В феврале сообщалось, что у ног министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа во время общения с медиками в зоне землетрясения произошел взрыв