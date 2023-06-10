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СМИ: в Турции произошел пожар на фабрике по производству ракет

Пожар произошел недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов для них, принадлежащей оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Об этом сообщает в субботу агентство Ihlas.

В Турции произошел пожар на фабрике по производству ракет
© globallookpress.com

Фабрика расположена в предместьях столицы в районе Эльмадаг в холмистой местности далеко от жилых кварталов. Перед пожаром и появлением дыма над объектом был слышен взрыв. По данным агентства, есть погибшие.

На место происшествия направлены пожарные и медики. О причинах происшествия и возможных пострадавших пока информации нет.

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