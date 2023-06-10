В Турции произошел пожар на фабрике по производству ракет

Пожар произошел недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет и боезарядов для них, принадлежащей оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Об этом сообщает в субботу агентство Ihlas.
Фабрика расположена в предместьях столицы в районе Эльмадаг в холмистой местности далеко от жилых кварталов. Перед пожаром и появлением дыма над объектом был слышен взрыв. По данным агентства, есть погибшие.
На место происшествия направлены пожарные и медики. О причинах происшествия и возможных пострадавших пока информации нет.