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МЧС направило спецтехнику в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС

МЧС России доставит мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область, чтобы ликвидировать последствия разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

МЧС направило спецтехнику в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС
© Lenta.ru

«Спасательная операция, всесторонняя помощь населению, работы по ликвидации последствий ЧС в подтопленных районах продолжается», — заявили в МЧС.

Собеседник агентства подчеркнул, что спасатели оказывают адресную помощь жителям. Кроме того, они эвакуируют домашних животных, которые остались в затопленной зоне. Отмечается, что тем, кто отказался покидать свои дома, доставляют продукты и воду. Также специалисты МЧС проводят комплексные противоэпидемические работы.

Ранее министерство показало видео работ в регионе после катастрофы на Каховской ГЭС. На кадрах видно залитые водой улицы, спасатели передвигаются на спецтехнике и надувных лодках, помогая местному населению.

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