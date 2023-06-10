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В деле против Трампа случился неожиданный поворот

Дело против бывшего президента США Дональда Трампа будет рассматривать федеральный судья Эйлин Кэннон, которая была назначена на эту должность им же, пишет газета New York Times. По мнению журналистов, это может создать проблемы для прокуратуры в ходе рассмотрения дела. Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных документов, в которых содержались сведения о ядерных программах США.

В деле против Трампа случился неожиданный поворот
© ТАСС

Несмотря на то что прокуроры публично обнародовали обширные и подробные доказательства против бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования по документам, они потерпели потенциальную неудачу, неожиданно передав дело судье Эйлин Кэннон, — сказано в публикации.

В издании со ссылкой на главного секретаря суда Южного округа Флориды уточнили, что передача дела Кэннон произошла в случайном порядке.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил на своей странице в Twitter о «немыслимой» ситуации, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своему основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу. Председатель нижней палаты конгресса возмутился, что Байден «на протяжении нескольких десятилетий» хранил секретные документы. Он выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул, что «верит в верховенство закона».

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