В аэропорту Токио столкнулись два самолета
Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда.
Как сообщает NHK, у авиалайнера "Тайских авиалиний" повреждено крыло.
Причины выясняются.
Ранее "Свободная пресса" писала, что дети, находившиеся в разбившемся 1 мая в джунглях Колумбии самолете, найдены живыми.
Уточняется, что их нашли представители армии совместно с местными жителями.
Отмечается, что самому старшему ребенку всего 13 лет, а остальным — девять, четыре и один год.