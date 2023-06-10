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В аэропорту Токио столкнулись два самолета

Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда.

В аэропорту Токио столкнулись два самолета
© РИА Новости

Как сообщает NHK, у авиалайнера "Тайских авиалиний" повреждено крыло.

Причины выясняются.

Ранее "Свободная пресса" писала, что дети, находившиеся в разбившемся 1 мая в джунглях Колумбии самолете, найдены живыми.

Уточняется, что их нашли представители армии совместно с местными жителями.

Отмечается, что самому старшему ребенку всего 13 лет, а остальным — девять, четыре и один год.

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