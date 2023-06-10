Дым лесных пожаров окутывает восточное побережье США

Даже когда густые облака дыма от лесных пожаров, бушующих в восточной Канаде, которые покрыли восточное побережье США опасной оранжевой дымкой, начинают рассеиваться, исследователи предупреждают, что это знамение времени.

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Прогноз пожаров в Канаде в июне останется выше обычного. И в более широком масштабе изменение климата, по прогнозам, сделает пожары более распространенными в Канаде, России и бореальных лесах Аляски.

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Загрязнение воздуха, вызванное лесными пожарами, слишком знакомо жителям тихоокеанского северо-запада и запада США, где происходит большинство крупных лесных пожаров на континенте, но это менее распространено в восточной части Северной Америки. Таким образом, июньские заголовки могут стать тревожным звонком для политиков Восточного побережья об опасностях изменения климата, надеются некоторые исследователи.

Этому есть множество исторических прецедентов, говорит Николас Бонд, государственный климатолог штата Вашингтон, проживающий в Сиэтле.

«Было несколько периодов, когда пыль (со времен Пыльного котла 1930-х годов) добиралась до Вашингтона, округ Колумбия, привлекая внимание к катастрофе, которая происходила в штатах Равнин», — говорит он.

Станут ли леса восточной Канады, в частности, более подверженными пожарам из-за изменения климата, неясно из недавних симуляций будущего климата и поведения пожаров. Нынешние пожары не обязательно предвестники грядущих событий, а скорее напоминание о том, что уже произошло.

Прогнозируется, что изменение климата усилит пожары на других обширных участках бореальных лесов в Северном полушарии. Это уже оказывает влияние.

«За последние 20 лет лесные пожары в бореальных лесах Аляски сожгли больше акров земли», чем за предыдущие 20 лет, — говорит Николас Бонд.

То, какая часть леса горит, может значительно различаться из года в год; 2020 год был ниже среднего: сгорело около 73 000 га. Но ожидается, что к середине века общая тенденция выгоревших площадей в бореальных лесах резко возрастет: площадь выжженных площадей на Аляске, по прогнозам, увеличится на 24–169 процентов с 2020 по 2050 год.

Ожидается, что сезон пожаров в бореальных лесах будет длиться дольше и с каждым годом будет вызывать более крупные пожары. Изменение климата может также увеличить частоту ударов молнии, вызывающих пожары, подобные тем, которые в настоящее время горят в Квебеке, хотя это тоже все еще неясно.

Канада в настоящее время борется с сильными пожарами по всей стране, от побережья до побережья, истощая свои ресурсы.