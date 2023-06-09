Массовое отравление детей в школьных лагерях произошло в Свердловской области

В школьных лагерях в городе Верхняя Пышма в Свердловской области отравились 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В Верхней Пышме прокуратура организовала проверку в связи с ухудшением состояния здоровья детей, посещающих городские лагеря», — говорится в тексте.

Речь идет о МБУ ДО «Детская школа искусств», МАОУ «СОШ №33» и СШ «Велогор». Питание детям организовал «Комбинат детского питания» на базе столовой второго учебного учреждения.

С жалобами на рвоту и температуру в городскую больницу обратились 12 детей.