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Более десяти детей отравились в школьных лагерях в Свердловской области

В школьных лагерях в городе Верхняя Пышма в Свердловской области отравились 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Массовое отравление детей в школьных лагерях произошло в Свердловской области
© РИА Новости

«В Верхней Пышме прокуратура организовала проверку в связи с ухудшением состояния здоровья детей, посещающих городские лагеря», — говорится в тексте.

Речь идет о МБУ ДО «Детская школа искусств», МАОУ «СОШ №33» и СШ «Велогор». Питание детям организовал «Комбинат детского питания» на базе столовой второго учебного учреждения.

С жалобами на рвоту и температуру в городскую больницу обратились 12 детей.

Взяты пробы продукции столовой и смывы с поверхностей в пищеблоке. На основе их результатов прокуратура даст правовую оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

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