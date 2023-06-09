Норвежские сейсмологи зафиксировали взрыв во время обрушения Каховской ГЭС

Норвежские сейсмологи зафиксировали признаки взрыва во время обрушения Каховской ГЭС
Норвежский институт сейсмических наблюдений NORSAR зафиксировал на Каховской ГЭС взрыв в момент разрушения плотины станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление на сайте института.
Согласно данным специалистов NORSAR, в день разрушения плотины Каховской ГЭС в районе станции произошел взрыв.
«Данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 02:54 по местному времени. Время и место соответствуют сообщениям в СМИ об обрушении плотины Каховской ГЭС. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв. Оценка магнитуды составляет от одного до двух баллов», — говорится в тексте.
Более того указывается, что слабые сигналы также наблюдались в 02:35 по местному времени, которые исходили из района расположения Каховской ГЭС.