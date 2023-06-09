Норвежские сейсмологи зафиксировали взрыв во время обрушения Каховской ГЭС

«Данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 02:54 по местному времени. Время и место соответствуют сообщениям в СМИ об обрушении плотины Каховской ГЭС. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв. Оценка магнитуды составляет от одного до двух баллов», — говорится в тексте.