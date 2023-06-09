Источник сообщил о взрыве в центре Луганска

Очевидцы опубликовали заметные в небе белые следы от работы систем ПВО. Днем ранее врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что из-за обстрела украинскими войсками промышленной зоны Луганска пострадали четыре человека. В этот же день корреспондент РИА Новости сообщал, что в Луганске произошло несколько взрывов. Очевидцы заметили черный дым над промышленной зоной. Уточнялось, что, по предварительным данным, причинами взрывов стал ракетный удар.