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"Луганскинформцентр": в центре Луганска сработали системы ПВО

Взрыв прогремел в центре Луганска, сообщает в Telegram "Луганский информационный центр". По информации источника, сработали системы противовоздушной обороны.

Источник сообщил о взрыве в центре Луганска
© Телеграм-канал ЛуганскИнформЦентр Z

"В Луганске в районе Южных кварталов заметна работа ПВО", - говорится в сообщении.

Очевидцы опубликовали заметные в небе белые следы от работы систем ПВО. Днем ранее врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что из-за обстрела украинскими войсками промышленной зоны Луганска пострадали четыре человека. В этот же день корреспондент РИА Новости сообщал, что в Луганске произошло несколько взрывов. Очевидцы заметили черный дым над промышленной зоной. Уточнялось, что, по предварительным данным, причинами взрывов стал ракетный удар.

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