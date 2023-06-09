У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника

Анонимный представитель российских силовых структур заявил о перехвате средствами радиоэлектронной борьбы трёх ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС», – заявил источник.

Он также добавил, что беспилотники были изучены специалистами-взрывотехниками, которые решили уничтожить технику на месте. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.