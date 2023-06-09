Очевидец нападения акулы на россиянина в Египте назвала возможные причины трагедии

«Все произошло очень быстро, буквально за минуту. Я лежала на пляже, снимала и вижу - происходит какая-то суета, люди начинают бегать. Еще непонятно было, что это, но я уже начала кричать: "Акула, спасайтесь". Спасатели в это время начали заводить лодку и плыть на помощь этому парню. Акула первый раз укусила его и выпустила - у него получилось уплыть. Спасатели подплыли, но не успели - в эту секунду он уходит под воду вместе с акулой. Они не могут его найти и начинают спасать девушек, которые были рядом. Их очень сильно поцарапали - хотя акула не кидалась», - рассказала девушка.